Wall Street recupera das perdas da véspera do Natal

Os principais índices norte-americanos abriram esta quarta-feira em terreno positivo, parcialmente corrigindo as perdas significativas registadas na sessão do Natal.

O S&P 500 está a valorizar 0,9%, enquanto o industrial Dow Jones avança 0,20%. O tecnológico Nasdaq, que na semana passada entrou oficialmente em bear market (isto é, caiu mais de 20% desde o último máximo), chegou a subir 1,3% e está agora a valorizar 0,97%.

As negociações têm sido condicionadas pelos receios em torno da resiliência da economia norte-americana, as ameaças de despedimento por parte de Trump ao líder da Fed, a paralisação do Governo por falta de acordo entre Democratas e Republicanos, entre outros fatores políticos de incerteza.

“Os mercados estão em modo de pânico perante a hipótese de um abrandamento da economia norte-americana. Se a trajetória da economia vira, os mercados de capitais de todo o mundo ficam num mundo de tormentas”, explicou à CNN o diretor da corretora Oanda no mercado de Ásia e Pacífico, Stephen Innes.