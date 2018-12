Marques Mendes: Discurso de Costa foi “pré-campanha”

Para Marques Mendes, a mensagem de António Costa de Natal foi discurso de pré-campanha, “uma espécie de guião do que vai ser a sua campanha” eleitoral. “Do ponto de vista do conteúdo, foi moderada, muito ao centro. Notei mais humildade e menos arrogância. Porque estava a ser muito criticado e, como é muito pragmático, corrigiu”, disse o comentador no habitual comentário de domingo, na SIC.

No último comentário de domingo de 2018, Marques Mendes falou ainda do veto de Marcelo ao diploma do Governo sobre a negociação da carreira docente. “Vetar era óbvio e evidente, e o PR não tinha qualquer alternativa”, disse Marques Mendes. “O Governo foi precipitado, teve um erro de análise. Convenceu-se que o PR era avalista, um notário do Governo”.

“Governo por um lado e, sindicatos, por outro, deveriam acertar posições. O Governo devia aceitar ir mais longe. Os sindicatos insistem que querem nove anos, e deviam fazer cedências. (…) Se não houver acordo, acho que o Governo vai repetir decreto-lei que foi vetado”, disse ainda.