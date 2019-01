Abreu com a Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

A Abreu Advogados integrou a equipa multinacional que assessorou e acompanhou a Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation na aquisição do Colonial First State Global Asset Management à Commonwealth Bank of Australia.

A operação foi assessorada pela equipa de Direito Comercial da Sociedade, composta por Miguel Teixeira de Abreu, César Bessa Monteiro Jr. e Bernardo Teixeira de Abreu.

O valor da transação foi de 2,9 mil milhões de dólares.

Constituída em 1993, a Abreu Advogados conta com uma equipa de cerca de 200 advogados, num total de 300 profissionais. Além dos escritórios de Lisboa, Porto e Madeira, a Abreu Advogados tem forte presença internacional através das desks de Angola (FBL Advogados), Brasil (Siqueira Castro Advogados), Cabo Verde (Arnaldo Silva & Associados, C&C Lawyers e Abreu Advogados), China – Macau (C&C Advogados), Moçambique (JLA Advogados) e Timor-Leste (joint office com C&C Advogados).