A tarde num minuto

Os lesados do BES ainda têm a receber cerca de 140 milhões de euros. Em junho deste ano, vão receber 76,5 milhões. O resto poderá ser pago até junho do próximo ano, mas o dinheiro já está garantido.

O Governo nega que o decreto-lei publicado a 28 de dezembro, e que entrou em vigor a 1 de janeiro, ponha termo às comparticipações no âmbito do regime livre.

A Jerónimo Martins fechou o ano com vendas de 17,3 mil milhões de euros, mais 6,5% do que no ano anterior, apesar de menos 21 dias de vendas na Polónia. Pingo Doce cresceu 4,6%.

José Theotónio, ceo do grupo Pestana, diz que em 2019 haverá constrangimentos para o turismo provocados pelo Brexit e pelo aeroporto de Lisboa. Grupo teve receitas recorde de 400 milhões.

A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos viu a sua fortuna diminuir para 2,3 mil milhões de dólares, pela desvalorização de empresas como a Galp e a Nos.