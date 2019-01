5 coisas que vão marcar o dia

Theresa May terá hoje a sua prova de fogo, com a votação, no Parlamento britânico, do acordo negociado entre o Governo e Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta terça-feira é também o dia para conhecer vários dados que dão sinais sobre a evolução da economia. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados mais recentes da atividade turística, relativos a novembro, enquanto o Banco de Portugal publica os valores da concessão de crédito ao consumo por finalidade. Lá fora, o Eurostat publica as estatísticas do comércio internacional na Zona Euro.

Parlamento britânico vota acordo do Brexit

Os deputados do Parlamento britânico vão votar o acordo alcançado entre Theresa May e a União Europeia, que define os termos da saída do Reino Unido do espaço comunitário e o quadro de futuras relações entre as duas partes. Se este acordo for rejeitado, há duas hipóteses em cima da mesa: um Brexit sem acordo ou não haver Brexit de todo. Contudo, a primeira-ministra britânica já disse estar confiante na aprovação deste acordo. Ainda assim, sobre uma possível saída “abrupta” da União Europeia, diz que “é mais provável não haver Brexit do que uma saída sem acordo”.

Como evolui o turismo em Portugal?

O INE divulga, esta manhã, os dados mais recentes da atividade turística, relativos a novembro de 2018. Aquele que tem sido um dos principais motores da economia portuguesa continuo a crescer no ano passado, mas com um abrandamento muito significativo. No acumulado de janeiro a outubro de 2018, o número de hóspedes alojados em Portugal cresceu 1,3% (um ano antes, crescia quase 9%), enquanto o número de dormidas recuou 0,5% (no ano anterior, aumentava mais de 7%).

E a concessão de crédito?

Ainda no campo das estatísticas, o Banco de Portugal vai publicar dados sobre a concessão de crédito ao consumo por finalidades, relativos a novembro do ano passado. Os montantes emprestados pelas instituições financeiras em Portugal têm vindo a aumentar. Em outubro de 2018, os bancos concederam perto de 640 milhões de euros em novos empréstimos ao consumo, o que corresponde a um aumento de 15% face ao mês anterior e a um máximo desde o anterior recorde, que tinha sido alcançado em maio.

Eurostat divulga dados do comércio internacional

Também lá fora é dia de conhecer novos dados estatísticos. O Eurostat publica os números mais recentes do comércio internacional na Europa, relativos a novembro do ano passado. Em outubro de 2018, os Estados membros da Zona Euro alcançaram, em conjunto, um excedente comercial de bens no valor de 14 mil milhões de euros, valor que fica abaixo dos 17,8 mil milhões que tinham sido registado no mesmo mês do ano anterior.

Draghi no Parlamento Europeu

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) vai marcar presença no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, numa sessão que assinala o 20.º aniversário da moeda única. Será uma oportunidade para Mario Draghi fazer comentários sobre a evolução da economia europeia e para deixar alguns sinais sobre a política monetária a ser seguida pelo banco central nos próximos tempos, numa altura em que começa a retirar os estímulos à economia.