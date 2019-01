Revista de imprensa internacional

Está para breve a retoma das negociações entre a China e os Estados Unidos sobre as suas relações comerciais e pode mesmo estar o fim das tensões à vista. A Amazon prepara o seu lançamento no mundo da cosmética e a RIU a construção do seu primeiro hotel no Canadá. Goldman Sachs prevê que gastos mais moderados dos ricos pesem sobre a economia norte-americana e vários especialistas consideram que as previsões de receita espanhola são demasiado otimistas. Longe disto tudo, é o chumbo do acordo do Brexit o assunto mais badalado do dia.

South China Morning Post

China e EUA retomam negociações ainda este mês

A próxima ronda de negociações para pôr fim à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos realiza-se em Washington, entre os dias 30 e 31 de janeiro. A delegação chinesa será liderada por Liu He, o vice-primeiro-ministro chinês encarregado dos assuntos económicos, que se irá reunir com o Representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, detalha o jornal. Liu He participou já numa das reuniões, durante a ronda de diálogos, que se realizou em Pequim, entre os dias 07 e 09 deste mês. Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre / conteúdo em inglês).

CincoDías

OE espanhol com previsões de receita demasiado otimistas

“Fomos bastante prudentes, é um Orçamento realista e com os pés assentes no terreno”, defendeu terça-feira a ministra espanhola das Finanças, María Jesús Montero, em entrevista à SER, sobre o Orçamento do Estado apresentado no Parlamento na segunda-feira. No entanto, a maioria dos especialistas ouvidos pelo CincoDías consideram que as previsões de receita recorde no OE são demasiado otimistas, já que aposta numa melhoria da economia num momento em de desaceleração e no impulso das reformas do sistema fiscal cujo efeito ainda é incerto. Leia a notícia completa no CincoDías (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Expansión

RIU investe 100 milhões em primeiro hotel no Canadá

O grupo hoteleiro RIU vai reforçar a sua aposta no segmento urbano. A cadeia maiorquina vai investir cerca de 100 milhões de dólares — o equivalente a cerca de 87 milhões de euros — para construir aquele que será o seu primeiro hotel no Canadá. Ainda em fase de desenho, o projeto deverá estar finalizado em 2021, data em que o futuro Hotel RIU Plaza de Toronto já deverá abrir portas aos hóspedes. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Bloomberg

Ricos vão gastar menos e pressionar economia norte-americana

A previsão é do Goldman Sachs. O ano de 2019 deverá ficar marcado por um sell-off significativo nos mercados, o que pressionará as famílias mais ricas, levando-as a gastar menos, o que deverá, por sua vez, afetar a economia norte-americana. Nesse sentido, de notar a forte ligação entre o desempenho dos mercados acionistas e o investimento em joalharia, o que permite já antecipar uma redução desse tipo de compras. Segundo o economista do Goldman Sachs, Daan Struyven, a evolução dos mercados está de um modo geral ligada às compras de luxo. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).

Europa Press

Amazon lança-se no mundo da cosmética com marca própria

A gigante do comércio eletrónico quer ampliar a sua gama de marcas próprias. A Amazon acaba de se aventurar na indústria dos cosméticos, com uma marca própria, a “find.”, a marca de moda que lançou no passado ano de 2017. A linha de maquilhagem inclui produtos para as quatro categorias: olhos, rosto, lábios e unhas. Além do setor da cosmética, a Amazon já anunciou também a sua entrada no segmento da alimentação para animais de estimação, através da marca própria “Lifelong”. Leia a notícia completa em Europa Press (acesso livre/ conteúdo em inglês).