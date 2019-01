5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira todas as atenções mediáticas estarão concentradas no Porto. Em plena Av. da Boavista, Rui Rio joga uma cartada decisiva enquanto líder do PSD. Os 136 membros do Conselho Nacional Extraordinário vão dizer se querem ou não Rio como líder dos sociais-democratas. Já em Lisboa, há reunião do Conselho de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa traz mais um convidado estrangeiro, nada mais nada menos que Michel Barnier, o chefe da equipa de negociadores da União Europeia para o Brexit. O tema não podia ser mais atual, depois do chumbo do acordo para o Brexit no Parlamento britânico. Enquanto isso, Teodora Cardoso dá a conhecer o relatório com a Evolução orçamental das administrações públicas até setembro de 208. Na CIP, apresenta-se um estudo sobre automação no futuro do trabalho, numa altura em que chega ao Parlamento mais uma discussão sobre as disparidades salariais dentro das empresas.

Moção de confiança de Rio vai a votos

Dia D para Rui Rio. A moção de confiança à direção nacional do PSD, que Rio anunciou depois de ter sido desafiado por Luís Montenegro para eleições diretas no partido é votada esta quinta-feira. O Conselho Nacional Extraordinário reúne às 17 horas no Porto. Dos 136 membros que compõem aquele órgão, 69 terão que votar a favor da moção para que o atual líder dos laranjas se mantenha na presidência do PSD.

Brexit vai ser discutido no Conselho de Estado

Dois dias depois do chumbo do acordo para o Brexit no parlamento britânico, o chefe da equipa de negociadores da União Europeia, Michel Barnier viaja até Lisboa e vai participar num Conselho de Estado. Esta é a décima primeira reunião do órgão político de consulta do Presidente da República convocada por Marcelo Rebelo de Sousa, e a terceira que tem como tema central a saída do Reino Unido da União Europeia. “Nunca o risco de um não acordo pareceu tão elevado”, já disse Barnier no Parlamento Europeu, uma ideia que de resto deverá repetir em Belém.

Conselho de Finanças Públicas revela análise à execução até setembro

A expectativa é grande para saber o que o Conselho de Finanças Públicas, liderado por Teodora Cardoso, vai dizer sobre a execução orçamental até setembro de 2018. No relatório Evolução orçamental até ao final do segundo trimestre de 2018, Teodora Cardoso estava mas otimista que o Governo quanto à meta do défice e partilhava a mesma previsão que o Executivo sobre a dívida pública. E nem o facto do défice do primeiro semestre ter sido de 1,9% do PIB assustou os técnicos do CFP. Veremos como será agora.

CIP apresenta estudo sobre automação no futuro do trabalho

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) apresenta esta quinta-feira um estudo sobre a “Automação e o futuro do trabalho em Portugal”. O documento que foi elaborado em parceria pela McKinsey Global Institute e a Nova School of Businesse and Economics, mede o potencial de automação da economia portuguesa até 2030. Para isso foram analisadas 800 ocupações e 2.000 tarefas desempenhadas em diversos setores, tendo sido identificadas 18 competências de base necessárias para o desempenho de qualquer posição. O estudo retrata ainda os principais desafios que se colocam no processo de transição para o digital e os efeitos nas competências e salários dos trabalhadores.

Parlamento discute disparidade salarial dentro das empresas

A disparidade salarial entre os profissionais de topo das empresas e os não qualificados tem vindo a diminuir, mas a um ritmo ainda muito lento. O tema será discutido no Parlamento esta quinta-feira, quando forem analisadas duas iniciativas, uma do PS e outra do Bloco de Esquerda. A ideia é limitar a disparidade dentro das empresas, impondo um diferencial máximo entre a remuneração mais alta e a mais baixa.