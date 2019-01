Wall Street em alta com alívio das tensões comerciais

Foi uma sessão de recuperação para as bolsas norte-americanas. Se na abertura a banca tinha desanimado os investidores, no encerramento o ânimo veio foi a notícia do recuo dos Estados Unidos nas tarifas aplicadas aos produtos chineses. O anúncio foi feito pelo Secretário do Tesouro que disse que, durante as discussões comerciais entre os dois países, marcadas para 30 de janeiro, haveria uma redução nas tarifas impostas à China.

Depois de ter caído 1% na abertura da sessão, o S&P 500 recuperou e valorizou 0,76% para 2.635,96 pontos. Com os ganhos desta quinta-feira, o índice financeiro está a caminhar para sete sessões consecutivas no verde. A acompanhar esteve o tecnológico Nasdaq que valorizou 0,71% para 7.084,46 pontos e o industrial Dow Jones que cresceu 0,67% para 24.368,47 pontos.

Os investidores estão animados ao verem um alívio nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Esta quinta-feira, foi publico um relatório onde constava que o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, tinha discutido a hipótese de reduzir uma parte, ou todas, as tarifas aplicadas aos bens importados da China. No documento aparece ainda a proposta de reduzir estas taxas durante as discussões comerciais entre os dois países, que estão marcadas para dia 30 de janeiro, diz a Reuters.

Ainda que um porta-voz do Tesouro norte-americano tenha dito à CNBC que Mnuchin não tenha dito nada daquilo, as primeiras notícias foram o suficiente para agitarem os mercados de ações. As cotadas industriais, sensíveis à evolução do comércio, dispararam após se saber do relatório. Aqui destacam-se os títulos da Northrop Grumman que subiram 3,27%, e os da Lockheed Martin que avançaram 2,37%.

Nesta que é uma semana de apresentação dos resultados da banca, houve quem tivesse desiludido e quem tivesse animado. O Citigroup apresentou lucros abaixo do esperado pelos analistas, assim como o Morgan Stanley. Contudo, os números do Goldman Sachs e do Bank of America animaram os investidores. “As expectativas foram ficando mais baixas nesta temporada de apresentação de resultados [da banca]”, diz Michael O’Rourke, da Jones Trading, citado pela Reuters. “Os números dos bancos não eram tão bons, à exceção do Bank of America e do Goldman Sachs”.