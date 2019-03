5 coisas que vão marcar o dia

Mário Centeno e Pedro Siza Vieira participam numa conferência sobre a produtividade. Os trabalhadores do Fisco estão em greve. Já o Parlamento debate o tema dos Passes Sociais. E o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga vários indicadores, entre eles a evolução do mercado de trabalho. Em termos empresariais, é dia de assembleia geral de acionistas da Pharol.

Um conselho para a Produtividade

Mário Centeno e Pedro Siza Vieira, ministro das Finanças e ministro da Economia, marcam presença na I Conferência do Conselho para a Produtividade, que decorre no ministério das Finanças, em Lisboa, a partir das 9h00. No evento serão apresentadas as conclusões de um estudo sobre a produtividade em Portugal.

Pharol reúne acionistas

Tem lugar a assembleia geral de acionistas de Pharol, antiga PT que gere uma participação na operadora brasileira Oi, e o encontro está a gerar enorme interesse. Isto porque o Nelson Tanure submeteu propostas para alterações no conselho de administração, no que estava a ser considerado “um golpe de Estado” dentro da empresa. Entretanto, o investidor brasileiro, que se diz que terá já uma posição de 18% na Pharol, chegou a um acordo e retirou as suas propostas.

Como vai o mercado de trabalho?

Entre os vários indicadores que o INE revela esta sexta-feira, destaque para as estimativas mensais de emprego e desemprego relativo ao mês de fevereiro. O gabinete de estatísticas divulga a estimativa rápida da taxa de inflação (março) e ainda os índices de produção industrial (fevereiro) e de volume de negócios no comércio a retalho (fevereiro).

Fisco em greve

Os trabalhadores da Autoridade Tributária estão em greve. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) para mostrar o descontentamento pela ausência de uma nova proposta de revisão das carreiras.

Passes sociais marcam sessão parlamentar

Na sessão plenária do Parlamento, os deputados vão eleger um membro para o Tribunal Constitucional e três membros para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Mas a sessão vai ficar marcada pelo debate em torno do tema Passes Sociais“, pedido pelo PS.