Os ativos da Herdade da Comporta que em breve vão passar para as mãos do consórcio Amorim/Vanguard são menos do que os inicialmente previstos, depois de a entidade gestora ter vendido dois lotes.

Assim, segundo revelou à agência Lusa fonte próxima do processo, o preço final foi fixado em 157,526 milhões de euros, face aos 158,198 milhões de euros previstos inicialmente, visto que o consórcio também está a adquirir menos ativos. Os dois lotes, vendidos antes do final deste processo, atingiram um preço que ronda os 671.500 euros.

Neste momento, encontra-se em fase final o levantamento de condicionantes no terreno, nomeadamente servidões (limitações em favor de outras entidades) e que têm que estar formalizadas num contrato, para preparar a entrega dos ativos.

De acordo com a mesma fonte, a assinatura da escritura deverá ser realizada no final de abril ou início de maio, sendo necessário, portanto, ainda algumas semanas para os preparativos finais.

O consórcio Amorim/Vanguard vai investir mais de 1.000 milhões de euros na Comporta, num prazo de 10 a 15 anos, segundo avançou à Lusa, em 27 de novembro do ano passado, José Cardoso Botelho, managing director da Vanguard Properties.

A assembleia-geral de participantes da Herdade da Comporta aprovou nesse dia a venda dos ativos da propriedade ao consórcio.

Um mês antes, em 28 de outubro, a Gesfimo, entidade gestora da Herdade da Comporta, assinou um “contrato promessa de compra e venda” da propriedade com o consórcio Amorim/Vanguard.

A venda da Herdade da Comporta, nos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola, foi decidida após o colapso financeiro do GES – Grupo Espírito Santo.