A HUUB é a única portuguesa entre as 12 finalistas ao Fashion Innovation Award (FIA), prémio que distingue as empresas que estão a revolucionar o setor da moda através da tecnologia. Este ano, a distinção assenta no papel da inteligência artificial e do machine learning na cadeia de valor da indústria da moda, desde a prototipagem ao correio eletrónico.

“A próxima grande sensação das startup portuguesas que está a agitar a bilionária indústria fashion através da logística. (…) A proposta de valor da HUUB assenta na agregação de múltiplos serviços num único ponto de contacto, previsibilidade e simplicidade do modelo de negócio, economias de escala para as marcas de moda e total visibilidade do negócio na sua plataforma”, justifica a organização do prémio no anúncio oficial.

A HUUB usa modelos de otimização para aumentar a eficiência das operações logísticas que decorrem na rede de armazéns da empresa em Portugal e na Holanda, fazendo a gestão da supply chain de mais de 50 marcas de moda a nível mundial. A empresa tem como objetivo aumentar a eficiência das operações logísticas a partir de armazéns da empresa em Portugal e na Holanda e, ao mesmo tempo, usa tecnologia para criar insights de negócio que visam apoiar o crescimento das marcas, explica a startup em comunicado.

“É fantástico obter o reconhecimento de um dos principais eventos fashion a nível mundial, especialmente numa edição focada em inteligência artificial e concorrendo com empresas de ecossistemas como Londres e Silicon Valley”, explica Luís Roque, CEO da HUUB, acrescentando que “desde o primeiro dia que procuramos trazer inovação e de alguma forma revolucionar a indústria da moda, democratizando-a e dando oportunidade a todas as marcas de crescer globalmente. E nós crescemos com elas. É precisamente através da tecnologia e de uma abordagem data-driven que proporcionamos esta aceleração dos resultados”.

A final do concurso está marcada para 2 de abril, em Lugano, na Suíça. A empresa nacional vai ainda representar Portugal na Fashion Innovation Week, juntando-se a alguns dos principais players a nível mundial como a Google e o Facebook.