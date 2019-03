Hoje nas notícias: Fintech, relações familiares e precários

No último dia da semana, as relações familiares no Governo continuam a ser notícia, depois de António Costa ter dito que não escolheu ninguém por ser “filho, pai ou mulher de quem quer que seja”. O Banco de Portugal (BdP) vai fazer uma inspeção-geral às fintech que operam no país. E, na Função Pública, o Ministério das Finanças diz que vai alterar as orientações que penalizam os precários sem licenciatura. É ainda notícia o aumento dos inquéritos por corrupção, dos quais apenas 2,3% resultam em acusação.

Banco de Portugal vai passar todas as fintech a pente fino

O Banco de Portugal (BdP) vai fazer uma inspeção-geral às fintech que operam no país, com o objetivo de verificar se estas cumprem todos os requisitos regulatórios em aspetos como a segurança, a agregação de informação ou a proteção de dados de pagamento sensíveis. Abrangidas por esta inspeção estarão todas as 13 instituições gestoras de pagamentos e uma de moeda eletrónica. Assim, estarão incluídas empresas como a SIBS, a Unicâmio, a Easypay ou a Raize. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Inquéritos por corrupção disparam 30%. Só 2,3% chegam a acusação

No ano passado, o número de inquéritos por corrupção disparou 30% para os 1.235, mas desses, apenas 29 (2,3%) resultaram numa acusação do Ministério Público (MP). De acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, que será entregue esta sexta-feira no Parlamento, 573 desses processos foram arquivados, 22 tiveram suspensão provisória e 489 foram “transferidos de comarca em razão da competência territorial ou a processos remetidos para incorporação”. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

“As pessoas não pensam o mesmo por ser marido e mulher”

Numa altura em que as notícias das relações familiares no Governo têm marcado a atualidade, António Costa afirmou que os escolhidos para o Governo nem sempre estão de acordo e deixou um exemplo prático: “As pessoas não pensam o mesmo por ser marido e mulher”. Acrescentando que não escolheu “ninguém para o Governo por ser filho, pai ou mulher de quem quer que seja”, deixa no ar a garantia de que “todos estão lá por mérito próprio e não pela sua relação familiar”. Leia a notícia completa na TSF

Governo corrige orientações que penalizam precários sem licenciatura

O Ministério das Finanças vai rever o documento que refere que os precários sem licenciatura não podem entrar na carreira de técnico superior, mesmo que tenham experiência. Até esta quinta-feira, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) defendia que a falta de uma licenciatura continuava a ser um entrave, mas esta é uma orientação que contraria uma norma da Lei do Orçamento do Estado, aprovada há quatro meses. Contudo, as Finanças já asseguraram que vai haver uma alteração. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Dinheiro e linhas de crédito para limpar florestas nunca chegaram às câmaras

Até 50 milhões de euros, foi quanto o Governo prometeu disponibilizar para financiar a limpeza de terrenos florestais pelas câmaras municipais. Meio ano depois de terem encerrado as candidaturas a essa linha de crédito, o dinheiro ainda não chegou às autarquias, dá conta o Público esta sexta-feira, que explica ainda que por causa dos atrasos, muitas autarquias acabaram por desistir de fazer esse trabalho. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)