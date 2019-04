A bolsa portuguesa viveu esta terça-feira o sexto dia consecutivo de ganhos, terminando a negociação com uma subida de 0,55%, para os 5287,05 pontos, com dez títulos em alta e sete em queda. O PSI acompanhou assim os avanços vividos na Europa, onde os principais índices registaram ganhos similares.

Entre as cotadas nacionais, destaque para a Nos, que registou uma subida superior a 2%, fechando a sessão em 5,91 euros, um novo máximo desde o início de novembro de 2016. Jerónimo Martins e BCP foram outros dois pesos pesados que contribuíram para o avanço do PSI-20 que, ao registar seis dias consecutivos de negociação positiva, repetiu o melhor registo obtido desde a viragem do ano — na semana terminada a 7 de janeiro.

A nível europeu, e ao longo da sessão, o Stoxx600 subiu 0,36%, o DAX alemão 0,66%, o CAC francês 0,34% e em Espanha o IBEX35 valorizou 0,44%. Já no Reino Unido, o Footsie100 ganhou 1,07%. As bolsas europeias voltaram assim a apresentar ganhos, mas aquém dos avanços registados esta segunda-feira.

Entre as cotadas que tiveram uma sessão positiva, destaque para a Nos que não ultrapassava a fasquia de 5,9 euros por ação desde 2 de novembro de 2016. Ainda assim, as subidas do dia foram encabeçadas pela Mota-Engil, que valorizou 2,64%, tendo a Jerónimo Martins e o BCP contribuído decisivamente para o dia positivo da bolsa portuguesa, com subidas de 1,25% e 0,9%, respetivamente.

Do lado oposto, foi no campo das energias que surgiram os contributos negativos da sessão. Galp, EDP e EDP Renováveis fecharam a sessão em queda — 0,03%, 0,23% e 1,16%, respetivamente –, ainda que o título que mais desvalorizou esta terça-feira tenha sido o da Pharol, que perdeu 1,58%.