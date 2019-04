A tarde num minuto

Deu entrada no Parlamento um projeto de resolução do PSD com vista à realização de uma auditoria independente “às operações de crédito, decisões de investimento e venda do Novo Banco ao Lone Star”.

O PSI-20 valorizou 4% nas últimas sete sessões, no mais extenso ciclo de subidas desde junho do ano passado. As 3 maiores cotadas – EDP, Galp e Jerónimo Martins – contribuíram com mais de mil milhões.

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, nomeou o primo para adjunto no seu gabinete. Relação familiar não era conhecida pelo Ministério e levou à demissão do primo, avança o Observador.

Se continuarem a ganhar força, as empresas com maior capacidade de aumentar a sua margem de lucro podem prejudicar a economia, inovação, emprego, investimento e aumentar a desigualdade.

O imóvel com 501 metros quadrados foi arrematado em leilão virtual por 2,035 milhões de euros. Durante o tempo em que esteve em leilão, o apartamento recebeu dez visitas.