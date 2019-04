O PSD já deu entrada na Assembleia da República com o prometido projeto de resolução para a realização de uma auditoria independente ao Novo Banco relativa ao período pós-resolução.

Este pedido de auditora por parte dos sociais-democratas surge depois de o Novo Banco ter apresentado prejuízos de 1.412 milhões de euros em 2018, razão pela qual vai pedir ao Fundo de Resolução 1.149 milhões de euros no âmbito do mecanismo de capital contingente de 3,9 mil milhões de euros que ficou estabelecido aquando da venda ao Lone Star. Na sequência dessa chamada de capital ao Fundo de Resolução, o Ministério das Finanças considerou o valor expressivo e ordenou uma auditoria aos créditos do Novo Banco que estão dentro daquele mecanismo que funciona como uma garantia pública. Mais tarde, o primeiro-ministro, António Costa, veio esclarecer que a auditoria seria à resolução do BES em 2014, quando nasceu o Novo Banco.

Agora, o PSD apresenta um projeto de resolução que “determine a realização de uma auditoria ao Novo Banco, por uma entidade independente por si designada sob proposta do Banco de Portugal, a incidir sobre o período pós-resolução e em especial a partir de 30 de junho de 2016″.

A referida auditoria deve abranger: