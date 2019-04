O líder social-democrata pediu esta sexta-feira o voto no PSD nas europeias de 26 de maio invocando também razões de política nacional. “Quem votar no PS está a dizer que como está, está bem”, disse Rui Rio na apresentação da lista dos 29 candidatos do partido às eleições do próximo mês, avisando que o voto no socialistas significa que os serviços públicos estão bem e que é “irrelevante” nomear familiares para o Governo. Rio tenta assim que os eleitores passem um cartão vermelho ao Governo a cinco meses das legislativas.

“No dia 26 de maio, com o seu voto, os portugueses vão dizer isto de forma clara: estou contente com a governação ou estou descontente com a governação“, disse o presidente do PSD.

Rui Rio avançou mesmo leituras sobre o que quer dizer votar no PS nas eleições europeias. Um voto no PS significa que “não é preciso fazer nada nos serviços públicos e que estão a funcionar na perfeição”, significa que concordam com a desigualdade territorial promovida pela redução dos preços dos passes – que Rio diz que beneficia as zonas onde há “mais eleitores” -, com o “discurso enganador que tentam sempre mostrar que o copo tem um bocadinho de água e escondem a outra parte” e que acham “irrelevante” as nomeações de familiares para cargos no Governo e estão a concordar com o facto de poderem “usar o seu cargo para projetar eleitoralmente o PS”, referindo-se a Pedro Marques, o cabeça-de-lista socialista às europeias, que antes era ministro das Infraestruturas e do Planeamento.

O apelo de Rio acontece numa altura em que foi conhecida uma sondagem que dá um crescimento expressivo dos sociais-democratas nas intenções de voto para as europeias. E como as europeias são vistas como uma espécie de primárias das legislativas, que estão marcadas para 6 de outubro, o presidente do PSD tenta capitalizar esta vantagem.

A 24 de março, num discurso feito um dia antes de ser conhecida esta sondagem, o líder do PS apelou ao voto no partidos já nas europeias, avisando que há quem queira usar estas eleições para enfraquecer o Governo.

