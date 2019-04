Lucro da Sport TV afunda 40% em 2018

O lucro da Sport TV afundou 40% para cerca de três milhões de euros em 2018, isto apesar de o canal de desporto do cabo ter conseguido estabilizar as receitas nos 188 milhões de euros, perante a entrada de um novo importante operador no mercado português, a Eleven Sports.

De acordo com o relatório e contas da Nos, que detém 25% da Sport TV, a estação televisiva de desporto alcançou um resultado líquido de 2,97 milhões de euros no ano passado, abaixo dos 4,9 milhões de euros de lucros registados em 2017. Para a operadora liderada por Miguel Almeida, a Sport TV representou um lucro de 743 mil euros, menos dos que os 1,23 milhões do ano anterior.

O ano passado trouxe um novo player no mercado televisivo de desporto em Portugal. A Eleven Sports entrou de rompante no mercado adquirindo os direitos de vários ligas europeias, incluindo a Liga espanhola e a Liga dos Campeões, e ainda outros desportos como a Formula 1. Apesar da maior concorrência, a Sport TV até aumentou ligeiramente as receitas no ano passado, tendo faturado 188,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 1,6% face a 2017.

Por outro lado, os custos aumentaram de uma forma mais expressivo, tendo subido cerca de 2,7% para 185,1 milhões de euros, revela ainda o relatório de contas da Nos divulgado esta sexta-feira à noite.

A Sport TV é detida em partes iguais pela Nos (25%), Olivedesportos (25%), Vodafone Portugal (25%) e Meo (25%).

A operadora presidida por Nuno Ferreira Pires fechou 2018 com um passivo de 140 milhões de euros (+10% face a 2017) e com um ativo avaliado em 161,8 milhões de euros (+10,6%). Tem capitais próprios de 21,7 milhões de euros.