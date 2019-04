O BCP e os sindicatos já chegaram a um acordo para a devolução de pelo menos parte do corte salarial de que os trabalhadores do banco foram alvo entre 2014 e 2017. O banco liderado por Miguel Maya vai avançar ainda este ano com a devolução de pelo menos 25% do ajuste salarial que estes sofreram naquele período, avança o Expresso, esta terça-feira.

O jornal cita um comunicado dos sindicatos da Febase (SBC e SBSI) que dá conta de uma reunião levada a cabo entre as direções sindicais e a administração do BCP que decorreram no passado dia 5 de abril. “Debatendo a compensação do ajuste salarial, resultou que o banco reporá um mínimo de 25% do valor já em 2019, e em numerário”, dá conta esse comunicado.

Em causa está a devolução de cortes salariais entre 3% e 11% no BCP que foram aplicados aos salários mensais brutos acima de mil euros, em 2014. Só no verão de 2017, aquando da entrada da Fosun no capital do banco esses cortes foram retirados. Na agenda do BCP ficou marcada a intenção de serem contudo devolvidos esses cortes.

Aquando da apresentação dos resultados anuais de 2018, no passado mês de fevereiro, Miguel Maya já tinha assumido a intenção de proceder à devolução dos cortes impostos ainda no quando Nuno Amado era o presidente executivo do BCP. “A comissão executiva assumiu o compromisso com trabalhadores e vai cumprir“, começou por dizer a esse propósito. “Ainda hoje apresentei uma proposta para este tema ser tratado, para efetuar uma proposta para ser aprovada pela assembleia-geral”, acrescentou, apesar de na altura ter recusado avançar qual o montante que poderia ser proposto para ser devolvido aos trabalhadores já este ano.

As dúvidas agora parecem ter sido desfeitas, contudo, contactado pelo Expresso, o BCP afirmou não pretender comentar o valor avançado pelos sindicatos. “O BCP encontra-se em processo de negociação com os sindicatos, pelo que não considera oportuno efetuar qualquer comentário sobre os temas que estão a ser abordados nas reuniões nem sobre a forma como estão a decorrer as negociações”, disse ao semanário.

Só a 22 de maio, dia em que se realiza assembleia geral de acionistas do BCP, deverão sair resultados mais conclusivos sobre este processo. Nomeadamente se se confirma a devolução mínima de 25% dos cortes ainda este ano e o enquadramento para uma eventual devolução do valor remanescente. Segundo estimativas do próprio banco, o valor retido com os cortes ascende a cerca de 30 milhões de euros.