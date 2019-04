China quer proibir mineração de criptomoedas

A China tem planos para banir a mineração de criptomoedas como a bitcoin, ao abrigo de um plano que está a ser desenvolvido pelas autoridades chinesas para travar uma série de outras atividades industriais no país. A notícia foi avançada pela Reuters.

É entendimento da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China que a mineração de criptomoedas se enquadra numa lista de mais de 450 atividades que devem ser travadas no país, por não estarem enquadradas na lei e na regulação, por serem inseguras, por gastarem recursos ou por poluírem o ambiente.

O valor das moedas digitais como a bitcoin disparou no final de 2017 para níveis estratosféricos. Mas a bolha rebentou logo no início do ano passado, levando a bitcoin, a moeda mais popular, a cair mais de 80% em 12 meses. Atualmente, a bitcoin vale cerca de 5.214 dólares.

A generalidade das criptomoedas funciona com recurso à blockchain, uma tecnologia criptográfica que permite a criação de um ativo digital com oferta limitada, o que lhe permite guardar valor. A mineração é o processo descentralizado de criação de novas unidades de uma moeda e processamento das transações, sendo que a China é um dos principais locais onde este tipo de atividade é desenvolvida, devido ao baixo custo da energia e dos equipamentos.

Apesar destas informações preliminares, não se sabe se a proibição vai mesmo chegar ao terreno nem em que datas. Mas a notícia surge numa altura de forte recuperação do valor das criptomoedas. Desde 1 de abril, o valor da bitcoin já disparou mais de 27%.