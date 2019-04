Parlamento britânico aprova adiamento do Brexit para junho

Os deputados britânicos conseguiram alcançar, finalmente, um consenso. Desta vez, esteve a votos o adiamento da concretização do Brexit, que atira a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para o dia 30 de junho. E ganhou o “sim”, com 420 votos a favor e uma margem de 310 votos.

Apenas 110 votos foram no sentido de reprovar o pedido feito, a semana passada, por Theresa May a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, avança o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

(Notícia em atualização)