O Presidente da República reagiu esta quinta-feira ao anúncio do Partido Socialista de que vai apresentar uma proposta para limitar as nomeações de familiares diretos para cargos públicos, considerando que se for aproveitado o momento para fazer pequenas mudanças na lei, estas mudanças serão boas para a democracia.

“Vou esperar para ver os diplomas que venham a ser apresentados e aprovados. Naturalmente, considero que se for aproveitado o momento para avançar com aditamentos legislativos relativamente pequenos, curtos, mas importantes, isso é bom para a democracia portuguesa”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Lisboa.

O Presidente voltou a usar o exemplo da Função Pública para lembrar que há 20 anos também se pensava que o bom senso e a ética eram suficientes para regular os abusos nas nomeações de familiares, mas que essa perceção mudou e as regras foram mesmo transpostas para o ordenamento jurídico.

“Tal como aconteceu na Administração Pública, durante muito tempo dizia-se basta apenas a ética e depois chegou-se à conclusão que não bastava a ética. Durante muito tempo na função pública também não havia lei, dizia-se ‘não, faz parte do bom senso, da ética’. Um dia concluiu-se que se calhar era bom haver lei. Hoje há lei e ganhou-se com a lei”, afirmou.

O Presidente reagiu ao anuncio do PS de que pretende apresentar uma proposta para limitar a nomeação de familiares diretos para os gabinetes, não contemplando, no entanto, a possibilidade de nomeações cruzadas de familiares para outros gabinetes dentro do mesmo Governo.

A polémica em torno das relações familiares dentro do Governo começou precisamente com nomeações cruzadas. O primeiro-ministro traçou como linha vermelha as nomeações diretas e, até ao momento, o único governante que saiu do Governo foi o secretário de Estado do Ambiente, que nomeou o seu primo direto para seu adjunto do Ministério do Ambiente.