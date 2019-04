Nos primeiros 14 dias do período de entrega do IRS, já 1,8 milhões de contribuintes entregaram a declaração. E destes, 350 mil já receberam mesmo o reembolso, avança o Ministério das Finanças. Neste momento, estão a ser processadas 200 mil liquidações por dia.

A entrega das declarações anuais de rendimentos arrancou no início de abril e, este ano, estende-se até ao final de junho (nos últimos anos, o prazo tinha terminado no final de maio). De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, à semelhança do que aconteceu em 2018, este ano, os reembolsos deverão ser pagos no prazo de 11 dias para quem optar pelo IRS Automático e 16 dias para quem entregar a declaração “manualmente”.

A propósito, o número de contribuintes abrangidos pelo IRS Automático voltou a subir em 2019 com o alargamento desta funcionalidade aos subscritores de Planos Poupança Reforma (PPR) e aos contribuintes que tenham feito donativos. Ainda assim, apenas 3,2 milhões de agregados nacionais (dos cerca de cinco milhões totais) têm à sua disposição essa opção.

Até este domingo, já foram submetidas 1.837.642 declarações de IRS. Destas, cerca de 805 mil foram apresentadas através do IRS Automático, o que facilita consideravelmente este processo, dizem os fiscalistas. Destes 1,8 milhões de contribuintes, 350 mil já receberam o reembolso, garantem o Ministério das Finanças.

Além disso, este ano, os portugueses deverão receber reembolsos reforçados, uma vez que, em 2018, o Executivo alargou os escalões do IRS de cinco para sete, mas não ajustou integralmente as taxas de retenção. Por isso, os contribuintes andaram ver retida, todos os meses, uma fatia do seu salário superior à devida. Resultado? O reembolso deverá ser reforçado ou, pelo menos, o montante indicado na nota de cobrança emitida pelo Fisco deverá ser atenuado.

