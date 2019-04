Nelson Tanure reduz posição na Pharol

O empresário brasileiro Nelson Tanure reduziu a posição na Pharol para menos do limiar dos 5%. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Blackhill Holding Limited anunciou que detém agora 4,845% do capital da telecom, contra os anteriores 5,49%.

O anúncio foi feito depois de a CMVM ter levantado questões sobre a “falta de transparência” de três sociedades acionistas da Pharol e que serão controladas pelo mesmo empresário. No total, representavam mais de 18% do capital da empresa liderada por Luís Palha da Silva.

Num esclarecimento ao mercado, o regulador afirmou que “aprovou um projeto de decisão de falta de transparência das participações qualificadas no capital daquela sociedade [Pharol], comunicadas ao mercado pelas entidades High Seas Capital Investments, LLC., High Bridge Unipessoal, Lda. e Blackhill Holding Limited, LLC”.

Aqueles três sociedades estão no universo de controlo de Tanure, o que lhe permitiria votar com 18% do capital quando a Pharol tem um limite de direitos de voto por acionista fixado em 10%. A alienação de ações, que ocorreu entre 12 e 16 de abril segundo o comunicado, não chega para resolver.