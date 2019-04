Em japonês, Tenkan-ten quer dizer “ponto de viragem”. A Asics escolheu esse nome para o programa de aceleração de startups de desporto e bem-estar, e está de regresso com nova edição. Até 9 de julho, a empresa está a aceitar candidaturas para a aceleração que pretende ser um “catalisador do crescimento e promoção do desenvolvimento” de startups na área de influência do negócio.

Com um negócio assente na ideia de inovação e na filosofia anima sana in corpore sano [mente sã em corpo são], o programa de aceleração dará aos participantes acesso aos executivos da empresa e a mentores da indústria e conta, em Portugal, com o apoio da IESE Business School.

“Cada empresa será conectada a uma rede global de distribuidores, investidores, fundos de capital de risco, e especialistas do setor. O catalisador vai também treinar os fundadores das startups no desenvolvimento de liderança e oferecer-lhes um programa para promover a sua saúde, tanto física como mental, com um pacote personalizado anima sana in corpore sano que inclui sessões de treino pessoal, coaching e psicologia, assim como um planning nutricional e acesso ao ginásio e instalações desportivas Asics”, detalha a empresa em comunicado.

No anterior programa, participaram no Tenkan-ten cinco startups de todo o mundo, com propostas de negócios que incluíam tecidos inteligentes, apps que capturam o movimento e inteligência artificial.

“O programa leva-te ao próximo nível como startup, em termos de estratégia de negócios e crescimento, assim como, no desenvolvimento de habilidades de gestão de equipas”, explica Regina Polanco, fundadora da Pyrates Smart Fabrics e participante no programa de 2018.

Shea Balish, CEO e fundador de Curv.ai, acrescenta que o programa é recomendado a “qualquer empresa em fase de crescimento. Se está na etapa de colocar o produto no mercado e verificar a rentabilidade do negócio, esta é uma ótima oportunidade”.

Além de quatro meses intensivos de formação, a começar em setembro de 2019 no Innovation Hub da Asics, em Barcelona, e na recém-inaugurada sede da Asics EMEA, em Amesterdão, as startups selecionadas contam com o apoio de 30.000 euros e acesso a executivos da empresa e a mentores altamente qualificados, como Sébastien Lefebvre, anterior diretor de crescimento do Twitter. As candidaturas ao programa são feitas online até 9 de junho.