5 coisas que vão marcar o dia

É dia de folga nas bolsas europeias, mas o mundo não pára. O Governo reúne hoje com a Frente Comum para negociar aumentos salariais na Função Pública, num dia em que Siza Vieira apresenta mais medidas do Simplex+. O INE divulga como evoluíram os juros da casa em março.

Frente Comum exige aumentos salariais

A Frente Comum participa esta manhã numa reunião no Ministério das Finanças. A organização que reúne os vários sindicatos da Administração Pública será recebida pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, com a qual tenciona negociar aumentos salariais para os funcionários públicos. Há conferência de imprensa marcada para o meio-dia, logo após a reunião com o Governo.

INE mede o pulso aos juros da casa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai atualizar o indicador das taxas de juro implícitas no crédito à habitação registadas em março. Em fevereiro, os juros da casa subiram para 1,061%, um máximo de julho de 2016 e o terceiro mês consecutivo de subida, contrastando com o valor de 1,054% observado em janeiro.

Governo apresenta medidas do Simplex+

O Governo lança hoje, pelas 18h00, as novas medidas do Simplex+ destinadas à fiscalização de agentes económicos. Entre elas estão as medidas “Fiscalização de uma só vez”, “Eventos fiscalizados de uma só vez”, “Mais Fichas Técnicas de Fiscalização” e “Selo ASAE”. O evento conta com a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, mas também dos secretários de Estado João Torres e Luís Goes Pinheiro, responsáveis, respetivamente, pelas pastas da Defesa do Consumidor e da Modernização Administrativa. O evento terá lugar no Ministério da Economia.

Costa apresenta plano de alojamento para estudantes universitários

O primeiro-ministro, António Costa, deverá apresentar o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, numa altura em que os estudantes deslocados enfrentam cada vez mais dificuldades para encontrar casa, sobretudo nos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto. Já é público que o Governo tenciona converter em residências universitárias alguns edifícios públicos, como é o caso das instalações do Ministério da Educação, em Lisboa.

Fim de semana prolongado nas bolsas europeias

Os investidores continuam esta segunda-feira o fim de semana prolongado que se estende desde o feriado da sexta-feira. Os mercados financeiros europeus continuam fechados, o que significa que as negociações na bolsa de Lisboa também vão estar paradas. No entanto, o dia será de normalidade nos mercados dos EUA e Canadá, embora se antecipe menor liquidez.