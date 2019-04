5 coisas que vão marcar o dia

A véspera do feriado será um dia movimentado em Portugal, seja pela assembleia-geral da EDP, onde será votada a desblindagem de estatutos da elétrica, seja pelo debate do Programa de Estabilidade no Parlamento, sede onde se realizará igualmente nova sessão da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD). No meio de tudo isto, é esperado que o governo aprove em Conselho de Ministros a redução do IVA da potência contratada da eletricidade de 23% para 6% nos contratos até 3,45 kVA e, não de somenos para os investidores, serão conhecidas contas trimestrais da Boeing e do Facebook.

Assembleia-geral da EDP

A assembleia-geral de acionistas da EDP deverá ser o ‘canto de cisne’ da OPA lançada pelos chineses da CTG sobre a elétrica. Isto porque conforme esclareceu a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), se os acionistas votarem pela manutenção do limite de 25% nos direitos de voto não se verificará uma das condições para a OPA ter sucesso e a oferta é extinta. A CTG confirmou já este facto, ao declarar esta semana, e “irrevogavelmente” que “todas as condições a que o lançamento da oferta se encontra sujeito permanecem em vigor e, especificamente, no caso do resultado da votação não permitir a eliminação do atual limite à contagem de votos que a CTG não renunciará a essa condição”.

Programa de Estabilidade em debate

O Programa de Estabilidade vai estar no centro das atenções na Assembleia da República esta quarta-feira de manhã, num debate que, se já prometia ser quente, pois PSD, CDS, BE e PCP criticaram duramente o documento, poderá mesmo escaldar. Ontem os técnicos do Parlamento informaram que não conseguem entregar a sua análise ao Programa de Estabilidade antes do debate, o que levou o PSD a clamar que a entrega do relatório depois do debate é de utilidade “nula”.

Mais uma audição sobre CGD

Ainda na Assembleia da República, mas já da parte da tarde, será a vez de nova audição na II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. À frente dos deputados, e a partir das 17h, sentar-se-á José Pedro Cabral dos Santos, antigo responsável pelo segmento de grandes empresas, crédito especializado e negócio imobiliário da CGD. Antes da audição, os deputados da comissão irão estar reunidos para agendar as próximas audições desta comissão.

Uma parte do IVA da luz vai baixar

É esperado que o Conselho de Ministros dê esta quarta-feira luz verde a uma das medidas anunciadas no Orçamento do Estado para 2019, depois de Bruxelas ter aprovado a redução do IVA na potência contratada da eletricidade de 23% para 6%, para os contratos cuja potência não ultrapasse os 3,45 kVA. Para alguns consumidores, a implementação da medida irá permitir poupar 85 cêntimos por mês (mercado regulado). Ao fim de um ano, a poupança é de dez euros. O Ministério das Finanças tinha já garantido o envio do pedido para Bruxelas. A resposta chegou e foi positiva.

Facebook e Boeing revelam contas do primeiro trimestre

Serão dois momentos especialmente seguidos pelos mercados. Se o Facebook é uma das empresas sempre seguida de forma bastante próxima por investidores e não investidores, o caso da Boeing é particularmente sensível. A fabricante de aviões norte-americana está sobre foco especialmente negativo desde que em março se registou uma segunda queda de um dos seus 737MAX, acidente que levou à ordem de paragem total destas aeronaves. O impacto destes acidentes nas contas da empresa, assim como os planos que a empresa terá delineado para dar a volta à crise profunda, serão as principais questões que os mercados tentarão perceber esta quarta-feira.