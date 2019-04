O petróleo soma e segue. A matéria-prima continua a valorizar nos mercados internacionais, tendo superado a fasquia dos 75 dólares por barril em Londres. Está em máximos desde outubro.

O Brent para entrega em junho segue a ganhar 1,06% em Londres, para cotar nos 75,36 dólares. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate segue a tendência, apresentando uma valorização de 0,44% para 66,18 dólares, negociando também em máximos de seis meses.

O petróleo está a ser impulsionado pela pressão dos Estados Unidos para limitar as exportações de petróleo do Irão e a perspetiva do crescimento da procura mundial.

Petróleo acelera. Supera os 75 dólares

A escalada do preço, que se tem registado desde inícios de 2019, favorece os grandes produtores, cujas exportações superam as importações, como Arábia Saudita, Rússia e Emirados Árabes Unidos, enquanto penaliza os países com recursos petrolíferos militados, como muitos europeus.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), especialmente a Arábia Saudita, e a Rússia, aliada externa do cartel, têm desde início do ano reduzido a produção de crude, elevando o preço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pedido reiteradamente à OPEP que suavize os cortes, mas sem sucesso.

Os especialistas creem que o cartel não irá compensar os barris que o Irão deixará de exportar, como já admitiu o ministro da energia saudita, o que aumenta o nervosismo do mercado levando à subida dos preços.