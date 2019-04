Portugal recebe Cimeira Internacional de Eneagrama

O International Enneagram Summit vai reunir, entre 3 e 5 de maio, em Almada, mais de 200 participantes e de 60 oradores, entre os quais, Earl J. Wagner, engenheiro de software da Google e especialista em Inteligência Artificial suportada em Eneagrama.

“O Eneagrama é um sistema muito profundo de suporte à atividade comportamental humana e é cada vez mais utilizado em empresas e organizações internacionais como Salesforce, Embraer, Oracle, (…) e LeasePlan Portugal, TAP, Science4you”, refere a organização do evento em comunicado.

Na conferência em Portugal, da responsabilidade da Associação Eneagrama Portugal, vai estar o norte-americano Curt Micka, Presidente International Enneagram Association, que com a moderação de António Cordeiro, fará parte de um painel de debate com mais cinco anteriores presidentes desta entidade, fundada há 25 anos a partir do departamento de Psicologia da Universidade de Stanford em Palo Alto, Califórnia.

Nove traços de personalidade

A palavra “eneagrama” tem origem no grego (“enea” significa nove e “grama” refere-se a traço), e enquanto sistema de apoio à atividade comportamental, define nove perfis de personalidade.

“As aplicações do Eneagrama no mundo empresarial são cada vez mais, com maior impacto e apontam para áreas como liderança, comunicação, tomada de decisão, aumento da performance”, entre outras, com refere a organização do evento. Lembrando ainda que a “NASA foi uma das primeiras organizações a adotar o Eneagrama com vista a apoiar a Missão Apolo, por se tratar de situações muito complexas e com necessidade de se compreender e prever as reações e comportamentos não só dos astronautas como também de toda uma vasta e especializada equipa que viria a realizar com sucesso a ida do homem à lua”.

Na cimeira, a realizar-se no Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & Spa, serão apresentados trabalhos nas áreas da saúde, psicologia, terapias, dança, música, atividades alternativas, espiritualidade e aplicações inovadoras, nas quais se destaca a norte-americana Susan Olesek, fundadora de um projeto internacional para levar o ensino do Eneagrama às prisões.