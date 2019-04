O regime contributivo dos trabalhadores independentes mudou. Alteraram-se as taxas, as declarações de rendimentos passaram de anuais a trimestrais e até as isenções ganharam novos contornos. As novas regras, explicou o Governo, têm como objetivo aproximar o rendimento relevante do rendimento efetivo e reforçar a proteção social destes trabalhadores.

Esta terça-feira, termina o prazo para entregar a declaração trimestral de rendimentos. A segunda deste ano e que deverá determinar o valor das contribuições a pagar em maio, junho e julho. Quem não a entregar arrisca mesmo uma multa, portanto apresse-se. A entrega tem de ser feita através da Segurança Social Direta.

Por outro lado, à boleia desta alterações, as contribuições para a Segurança Social estão a crescer a olhos vistos. Em janeiro, foram mais 9,4% do que no período homólogo, o que se explica pelo “aumento do número de trabalhadores independentes com obrigações contributivas” — os tais portugueses que passam recibos verdes e perderam a isenção contributiva este ano — e pela subida dos trabalhadores independentes que, estando “isentos, optaram por contribuir”.