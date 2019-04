5 coisas que vão marcar o dia

Último dia do mês de abril com agenda preenchida. Os antigos presidentes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António de Sousa e Carlos Santos Ferreira são ouvidos no Parlamento no âmbito da comissão de inquérito à recapitalização e atos de gestão do banco público. Também no Parlamento, Mário Centeno explica aos deputados o impacto orçamento dos modelos de recuperação do tempo de serviço dos professores. Os acionistas da Sonae elegem Cláudia Azevedo à frente da retalhista. Lá por fora, o Eurostat revela o andamento da economia da Zona Euro. E os bancos espanhóis CaixaBank e Santander prestam contas ao mercado.

Caixa leva António de Sousa e Santos Ferreira ao Parlamento

Prosseguem as audições no âmbito da comissão de inquérito à CGD. Esta terça-feira será a vez dos antigos presidentes do banco público António de Sousa e Carlos Santos Ferreira irem ao Parlamento responder perante os deputados sobre os seus atos de gestão. António de Sousa é ouvido de manhã, a partir das 9h30. Já Santos Ferreira desloca-se à Assembleia da República à tarde (15h00).

Centeno explica impacto da recuperação do tempo de serviço dos professores

Ao início da tarde, o ministro das Finanças, Mário Centeno, é ouvido no Parlamento por requerimento do PS sobre o impacto orçamental dos modelos de recuperação do tempo de serviço na carreira dos professores.

Acionistas elegem Cláudia Azevedo à frente da Sonae

Os acionistas da Sonae elegem o novo conselho de administração do grupo para o quadriénio 2019-2022, que é alargado de oito para dez elementos e passa a ter Cláudia Azevedo na presidência executiva. A assembleia geral arranca às 11h00.

Como vai a economia da Zona Euro?

O Eurostat divulga a estimativa rápida preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro e da União Europeia, isto numa altura em que se somam os sinais de preocupação em relação a um abrandamento mais longo do que o esperado da economia do Velho Continente. O gabinete de estatísticas europeu divulga ainda dados sobre o mercado de trabalho: desemprego (março) e emprego próprio.

Banca espanhola presta contas

Está a começar a temporada de resultados. Esta terça-feira dois importantes bancos espanhóis prestam contas relativas ao primeiro trimestre do ano. Primeiro é o CaixaBank, dono do BPI a anunciar o seu desempenho no arranque de 2018. Ao final da manhã é a vez do Banco Santander, que em Portugal detém o Santander Totta.