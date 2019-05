Fed derruba Wall Street. Petróleo perde 3%

A Reserva Federal norte-americana deixou os investidores com pouco apetite pelo risco em Wall Street. Mas não foram só as bolsas que estiveram na mó de baixo esta quinta-feira. O petróleo deslizou mais de 3%, e pressionou o setor energético.

Nenhum dos principais índices do outro lado do Atlântico escapou às perdas, ainda que ligeiras. O S&P 500, índice de referência para todo o mundo, caiu 0,21% para 2.917,54 pontos. O industrial Dow Jones e o tecnológico Nasdaq recuaram 0,46% e 0,16%, respetivamente.

A minar a confiança dos investidores esteve a Fed. Esta quarta-feira, o presidente do banco central americano afastou o cenário de uma descida das taxas de juro este ano, mantendo-as no intervalo entre 2,25% e 2,5%. A Fed afirmou que “vai ser paciente relativamente a futuros ajustes” nas taxas, segundo o comunicado divulgado após a reunião de dois dias da instituição liderada por Jerome Powell.

O setor energético foi uma das vítimas do dia. No setor petrolífero, as ações da Chevron caíram mais de 1%. A Exxon Mobil também cedeu 1,75%. A culpa: a queda das cotações do barril de petróleo. O Brent, negociado em Londres, recuou mais de 2% para os 70,46 dólares. Em Nova Iorque, o contrato de crude desvalorizou 3,16% para 61,59 dólares. A pressionar os preços do ouro negro estiveram receios com excesso de oferta no mercado.

Em termos empresariais, destaque para as ações da Tesla. Avançaram 4,31% para 244,1 dólares, depois de a fabricante de automóveis elétricos ter anunciado planos para reforçar o seu capital no valor de dois mil milhões de dólares, através da emissão de dívida convertível em ações (1,35 mil milhões) e de ações (650 milhões).