A Fortescue, quarta maior produtora de ferro a nível mundial, solicitou a desistência do pedido de prospeção e pesquisa de lítio na área do Fojo, apurou o ECO. A intenção da empresa australiana foi comunicada à direção-geral de Energia e Geologia no final de abril, não sendo avançadas as razões para a decisão.

A empresa australiana apresentou no último mês e meio vários pedidos de autorização para a prospeção e pesquisa de mais de 1 100 km2 de área, tendo identificado uma série de zonas no país de elevado potencial. Entre estes encontrava-se o pedido de prospeção de 74,7 km 2 nos concelhos de Melgaço, Monção e Arcos de Valdevez, denominados de “Fojo”, dos quais a empresa acabou agora por desistir.

Segundo avançou Elizabeth Gaines, CEO da Fortescue Metals Group, em declarações ao ECO, a empresa “submeteu um conjunto de pedidos de prospeção e pesquisa em Portugal”, mantendo uma atenção constante à evolução dos pedidos, “incluindo a participação no processo de consulta pública”. “Na sequência de uma análise mais aprofundada, avançámos com uma revisão das áreas requeridas e alterámos uma série de pedidos de acordo com essa análise”, esclareceu.

Além do pedido do “Fojo”, a Fortescue tem outros cinco pedidos publicados em Diário da República, que, segundo um apanhado feito pelo “Público“, visam áreas denominadas como “Cruto” (99,1 km 2, nos concelhos de Braga, Barcelos e Vila Verde), “Viso” (133,3 km2, em Vieira do Minho, Montalegre, Cabeceiras de Bastos, Fafe); “Calvo” (375,2 km2, em Almeida, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo), “Crespo” (189,6 km2, em Idanha-a-Nova) e “Nave” (308,5 km2, em Guarda, Almeida e Sabugal).

Além destes, o grupo australiano já tem outros pedidos em curso junto da Direção-geral de Energia e Geologia para a exploração de lítio noutras áreas de Portugal, estimando-se no início de abril que iria apresentar pelo menos 22 pedidos de autorização para prospeção e pesquisa de lítio no país.

Portugal encontra-se entre os países com maiores reservas de lítio do mundo, tendo estas dimensão suficiente para viabilizar economicamente a exploração comercial.

A procura mundial pelo lítio — usado na produção de baterias para automóveis, mas também em placas utilizadas no fabrico de eletrodomésticos –, está a aumentar, razão pela qual o lítio é hoje uma das matérias-primas a que se associa um maior potencial exploratório, algo que o governo procura aproveitar, tendo anunciado recentemente que se encontra a preparar o lançamento de oito novos concursos para a exploração de lítio no país.

(Peça atualizada às 13h15, com declarações de Elizabeth Gaines, Chief Executive Officer da Fortescue Metals Group)

(Correção: Inicialmente escrevemos que a Fortescue desistiu da prospeção de lítio em Portugal, mas o pedido de desistência visa apenas a área denominada de Fojo)