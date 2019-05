Hoje nas notícias: Novo Banco, EDP e fraude nos fundos

Na queda dos negócios do empresário João Pereira Coutinho, o Novo Banco é uma das instituições mais expostas, sendo que é responsável por uma grande fatia dos créditos reclamados. A proposta de desenvolvimento da rede de distribuição da eletricidade é vista pela concorrência como um possível fardo sobre os consumidores. O advogado Rui Coutinho critica a falta de reação às declarações do ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Novo Banco é o mais exposto à queda de Pereira Coutinho

O Novo Banco é a instituição financeira mais exposta à queda das empresas de Pereira Coutinho. Quase metade dos 232,5 milhões de euros dos créditos bancários agregados reclamados pela banca na SAG e na SIVA são daquele banco, avança o Jornal de Negócios (acesso pago) nesta sexta-feira. O jornal adianta que o banco detém 109,9 milhões dos créditos reclamados, valor que corresponde a 47% do total. Segue-se o BCP que reclama 70,5 milhões, a CGD com 36,5 milhões e o BPI com 15,5 milhões. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Concorrência teme que EDP sobrecarregue consumidores até 2023

A Autoridade da Concorrência (AdC) alerta que a proposta da EDP para desenvolver e investir na rede elétrica de distribuição até 2023 vai voltar a sobrecarregar, desproporcionalmente, os custos da rede sobre os consumidores. A entidade pública responsável por promover as regras da concorrência para consumidores e empresas conclui que no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição de Eletricidade 2019-2023 o risco de volume “não se encontra partilhado de forma equilibrada entre os consumidores e o operador da rede de distribuição de eletricidade, afigurando-se ser suportado, em larga medida, pelos consumidores”. No seu “comentário”, a entidade independente nunca usa o termo “rendas excessivas”, mas a lógica apontada é semelhante. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Presidente do SUCH arguido em fraude com fundos europeus

Foram constituídos 19 arguidos no âmbito da Operação Inovar, uma investigação relacionada com fraude com fundos comunitários, na obtenção de subsídios, na passada quinta-feira. Entre eles, encontra-se o presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Sousa. O SUCH é uma associação privada sem fins lucrativos tutelada pelos ministérios da Saúde e das Finanças, que tem uma participação no agrupamento complementar de empresas Somos Ambiente. Adelino Gonçalves Mendes foi vice-presidente deste agrupamento, e mais tarde chefe de gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil, cargo do qual se demitiu após buscas ao seu gabinete. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Rui Patrício: “Não houve reações ao que Moro disse. Isso preocupa-me”

O advogado Rui Patrício que tem entre mãos casos como o Face Oculta e o ‘e-toupeira’ critica o ministro brasileiro da Justiça e juiz Sérgio Moro por ter chamado “criminoso” ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, que apesar de ser arguido, ainda não foi julgado. “Há uma presunção generalizada de culpa e ninguém se importa”, lamenta o advogado em entrevista ao Jornal Económico. Rui Patrício defende ainda que não há classes profissionais “inocentes” na violação do segredo de Justiça. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Licenças parentais para prematuros alargadas

Os pais de bebés que nasceram prematuramente vão ter um aumento na licença de parto. Caso o nascimento aconteça até às 33 semanas, é acrescido à licença o período de internamento, sem um teto máximo. Se não o bebé não ficar internado, mas nascer até às 33 semanas, a licença é aumentada em 30 dias. Quando um recém-nascido tiver de ficar internado, mesmo num parto após as 33 semanas, a licença é também acrescida de 30 dias, preveem ainda as alterações que serão votadas na Assembleia nesta sexta-feira. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).