Precisa de abastecer o carro? Então não precisa de ter pressa. O preço dos combustíveis não deve sofrer alterações na próxima semana. A ocorrer alguma mexida será no gasóleo, onde há margem para descer meio cêntimo.

Fonte do setor adiantou ao ECO que o litro de gasolina deve manter-se inalterado, com este tipo de combustível a manter-se nos 1,564 euros. Ou seja na fasquia mais elevada desde a semana que arrancou a 22 de outubro, de acordo com os dados oficiais da Direção Geral de Energia e Geologia.

No que respeita ao gasóleo também não são esperadas oscilações do preço. A acontecer alguma mexida será no sentido descendente, com uma quebra que pode chegar a meio cêntimo.

O litro deste tipo de combustível poderá assim descer até aos 1,387 euros a partir da próxima segunda-feira. A confirmar-se esse cenário, tratar-se-á da primeira descida no espaço de um mês. A última vez em que tal aconteceu foi na semana iniciada a 1 de abril.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a valorização da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras.

Os preços dos combustíveis em Portugal pode mainda variar de posto para posto.

(Notícia atualizada às 12h19 com mais informação)