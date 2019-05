Advocatus Update. Fique com as últimas dos escritórios

A PLMJ acaba de se mudar para a sua nova sede, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, com uma identidade visual renovada, que vai desde o logo ao site. Também conta com uma nova assinatura: serem “transformative legal experts”.

A sociedade acaba de contratar Gonçalo de Almeida Costa, como associado sénior, para a equipa de imobiliário e promoveu também oito dos seus associados. Estas nomeações estão alinhadas com a estratégia de crescimento do escritório, em Portugal e a nível internacional.

Em 2018 as receitas da sociedade ibérica alcançaram 364,6 milhões de euros, mais 2,1% (7,2 milhões de euros) do que em 2017. “O principal impulsionador deste resultado foi a atividade internacional da Garrigues, que possui escritórios em 13 países situados em quatro continentes”, diz fonte do escritório.

A Abreu Advogados convidou para sócios os advogados Ricardo Henriques e César Bessa Monteiro Jr. pelo “desenvolvimento dos

projetos ligados às tecnologias de informação e propriedade intelectual”.

A CCA acaba de integrar o advogado Tomás Assis Teixeira como associado coordenador da área de turismo e lazer. O novo coordenador vem reforçar o departamento de Imobiliário, que conta atualmente com sete pessoas.