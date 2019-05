5 coisas que vão marcar o dia

Da Nos à EDP Renováveis, esta quarta-feira promete ficar marcada pela divulgação dos resultados de algumas das grandes empresas lusas. O INE aproveita o dia para divulgar os dados do desemprego dos primeiros três meses do ano e o Tesouro vai ao mercado. O Banco de Portugal, por sua vez, cumpre a tradição e publica o boletim em que analisa o comportamento da economia portuguesa no último ano.

Como evoluiu o desemprego no primeiro trimestre?

O Instituto Nacional de Estatística divulga, esta quarta-feira, a taxa de desemprego registada no primeiro trimestre deste ano. De acordo com as previsões dos economistas, a taxa deve ter descido nos primeiros três meses de 2019, depois de ter estado estacionada nos 6,7% nos três últimos trimestres. Caso se comprove a estimativa (6,5%) avançada ao Expresso, estará em causa a taxa de desemprego mais baixa verificada em Portugal em quase 15 anos. “Tudo parece apontar no sentido de uma descida ligeira, diria, para 6,5%”, disse a esse jornal Paulino Teixeira, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

EDP Renováveis apresenta resultados

A EDP Renováveis apresenta, esta quarta-feira, os resultados relativos aos primeiros três meses do ano. Os analistas do BPI estimam que a empresa liderada por Manso Neto anuncie uma quebra de 30% do resultado líquido, tendo terminado o primeiro trimestre de 2019 com um lucro de 65 milhões de euros. O EBITDA terá aumentado 1% para 385 milhões. Isto num trimestre marcado por uma redução de 4% da produção de eletricidade face ao “menor recurso eólico”, apesar da maior capacidade instalada.

Nos também apresenta contas

A gigante das telecomunicações Nos divulga a performance dos primeiros três meses do ano, ainda antes da abertura dos mercados. De acordo com as projeções dos analistas do BPI, a Nos deverá ter registado um aumento de 12% dos lucros para 38 milhões de euros, uma subida de 4% do EBITDA para 153 milhões de euros e um crescimento de 2% das receitas para 389 milhões de euros.

Tesouro emite dívida a 10 e 15 anos

O Tesouro volta ao mercado para emitir dívida a dez e 15 anos. O duplo leilão de obrigações do Tesouro tem um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros. O último leilão de dívida a 10 anos aconteceu a 10 de abril, quando o Tesouro colocou 600 milhões de euros a uma taxa de juro de 1,143% (a mais baixa de sempre nesta maturidade) e uma procura 2,28 vezes superior à oferta. No caso dos títulos a 15 anos, o último leilão comparável foi em 13 de fevereiro, tendo o Tesouro emitido 295 milhões de euros. Nessa altura, conseguiu uma taxa de juro de 2,045% e com uma procura acima da oferta em 2,29 vezes.

Banco de Portugal divulga Boletim Económico

O Banco de Portugal (BdP) divulga o Boletim Económico. Neste documento, a instituição dirigida por Carlos Costa apresenta uma análise aprofundada da economia portuguesa no ano anterior. No Boletim de março (que divulga as projeções do Banco de Portugal para a economia lusa no ano corrente e nos dois anos seguintes), o BdP cortou a previsão de crescimento para 2019 para a economia portuguesa, reduzindo-a em uma décima para 1,7%, igualando a projeção da Comissão Europeia.