5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira será a vez de os filhos de Manuel Fino serem ouvidos na comissão de inquérito à gestão da CGD, dia em que Vieira da Silva, ministro do Trabalho também vai ser ouvido na comissão de Trabalho e Segurança Social. O Banco de Portugal também divulga dados sobre a evolução do crédito e dos depósitos, bem como do número de famílias em situação de incumprimento. É ainda o último dia em que a SAD do Benfica pode subir o valor da emissão obrigacionista que tem a decorrer. A nível internacional, destaque para a OPEP que divulga o seu relatório mensal pouco mais de um mês antes de se reunir em Viena para decidir cobre o teto de produção.

Filhos de Manuel Fino na comissão parlamentar de inquérito à CGD

Depois de Joe Berardo na passada sexta-feira, chega a vez de José Manuel Fino e Francisco Manuel Fino, filhos do empresário Manuel Fino, darem explicações aos deputados da segunda comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD). De acordo com o relatório da EY, em 2015, a CGD tinha uma exposição creditícia de 138 milhões de euros à Investifino, quantia que dava como perdida na totalidade. A audição arranca às 9h30 desta terça-feira.

Como vai a concessão de crédito? E o incumprimento?

O Banco de Portugal atualiza as estatísticas sobre as instituições financeiras monetárias, bem como dos empréstimos concedidos pelo setor financeiro. Estes indicadores permitirão, por exemplo, saber como evoluíram os novos empréstimos e perceber se a desaceleração da concessão para a compra de casa se voltou a observar em março. Será ainda possível saber se o número de famílias em situação de incumprimento com os seus empréstimos voltou a cair ou não nos primeiros três meses do ano.

Benfica SAD pode aumentar o valor da emissão de obrigações

Esta terça-feira termina o prazo para a SAD do Benfica poder rever em alta o montante da emissão obrigacionista de 25 milhões de euros que decorre até ao próximo dia 16 de maio. Uma decisão desta natureza justificar-se-á caso o nível de procura o justifique. No passado dia 10 de maio, Domingos Soares de Oliveira, CFO da SAD, já tinha adiantado ao ECO que a emissão já teria sido subscrita na totalidade. A procura pelas obrigações da SAD do Benfica está a ser “mais robusta que a oferta”, disse o responsável.

Vieira da Silva na Comissão de Trabalho e Segurança Social

O Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, vai estar presente na Comissão do Trabalho e da Segurança Social no âmbito de uma audição regimental. Essa audição acontece um dia depois de a secretária de Estado da Segurança Social ter adiantado que este ano já foram decididos mais de 55 mil requerimentos de novas pensões, e que o objetivo é acelerar o processo de atribuição cujos atrasos têm sido diversas vezes noticiados.

OPEP divulga relatório mensal do mercado petrolífero

A Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) divulga nesta terça-feira o relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Este documento cobre as principais questões que afetam o mercado mundial de petróleo e fornece uma perspetiva para o seu desenvolvimento no próximo ano. Isto é uma perspetiva sobre a procura mundial de petróleo, a oferta, bem como o equilíbrio do mercado de petróleo. A divulgação deste documento acontece pouco mais de um mês antes de os ministros do petróleo dos países da OPEP e outros países produtores se reunirem para debater o teto da produção do “ouro negro”.