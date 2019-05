A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (Morais Leitão) venceu, em Londres, dois prémios europeus atribuídos pela Benchmark Litigation, um diretório do reputado grupo Euromoney.

A Morais Leitão foi distinguida como melhor sociedade de advogados portuguesa (Firm of the Year) e Francisco Cortez, sócio da Sociedade, foi premiado pelo diretório como melhor advogado de contencioso em Portugal (Lawyer of the Year).

Esta é a primeira vez que a Benchmark Litigation atribui prémios europeus, numa expansão gradual deste ranking para os mercados asiáticos e atlânticos. A avaliação é baseada em recomendações e entrevistas de pares e clientes de cada advogado, assim como numa densa pesquisa e análise ao mercado respetivo e a processos que tenham protagonizado.

Na primeira edição, foram consideradas 134 sociedades e 660 advogados, com inquéritos a 1534 clientes. No mercado português, a Morais Leitão e Francisco Cortez receberam as mais elevadas distinções entre os nomeados.