Um “atentado” à carreira de investigação criminal. É assim que o presidente do sindicato que representa os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) descreve a proposta apresentada pelo Executivo de António Costa para o novo estatuto desta polícia, avança o Diário de Notícias, esta sexta-feira. As negociações entre o Governo e os representantes dos polícias estão prestes a começar e prometem ser difíceis.

Em causa está a revisão de um estatuto que há 20 anos não era atualizado e que tem estado a ser trabalhada pelo gabinete da ministra da Justiça, desde a tomada de posse deste Governo. A versão final da proposta deverá agora ser publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, marcando o arranque formal de um processo negocial que deverá ser complicado.

É que, defendem os sindicatos, “o que está na proposta está muito, muito longe” do que exigiam. Os polícias dizem-se, por isso, “em choque” com esta “afronta” e dão como exemplo as “ultrajantes” questões remuneratórias, a “não valorização da carreira”, a “falta de compensações, quer financeiras, quer de progressão na carreira” e o “aumento das exigências e deveres que são reclamados aos inspetores”.

“Com este estatuto, fica esfrangalhada qualquer estratégia de carreira de investigação criminal. Para quem lhe é exigido a vida pelo país, é um verdadeiro atentado, uma afronta, contra a carreira de investigação criminal, pondo em risco a sua independência”, sublinha o dirigente do sindicato que representa os inspetores da Polícia Judiciária e acrescenta: “Um inspetor que entre agora na PJ não consegue chegar ao topo da carreira – precisaria de pelo menos 50 anos para passar todos os escalões”.

Esta proposta é particularmente “chocante” já que o Executivo tinha demonstrado “uma abertura que nunca houve antes” durante as negociações informais, tendo ficado a perceção de que seriam conseguidos mais avanços. O resultado final ficou, contudo, “muito aquém”.