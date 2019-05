Antas da Cunha ECIJA parceira do Legal Day & Compliance

A Antas da Cunha ECIJA, sociedade de advogados internacional que presta serviços integrados com foco no direito digital, é parceira do Legal Day & Compliance, que terá lugar no próximo dia 28 de maio, na sede da Tabaqueira, em Lisboa.

O evento, destinado aos membros do In-House & Compliance Club da Iberian Lawyer – um grupo exclusivo para consultores de empresas e profissionais com interesses operacionais em Espanha e Portugal – irá contar com uma série de sessões para debater os assuntos com que as empresas lidam nos dias de hoje.

Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha ECIJA, será um dos oradores, enquanto o discurso de abertura, sobre os impulsionadores da sustentabilidade do negócio em tempos de mudança, ficará a cargo de Miguel Matos, Diretor Geral da Tabaqueira. No encontro, serão abordados temas como a adaptação dos sectores tradicionais ao ambiente digital, a construção de uma cultura de ética na transformação dos negócios, a utilização da tecnologia, a gestão eficaz e uma análise do RGPD, um ano depois da sua entrada em vigor.