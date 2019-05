A startup de agrotech portuguesa Bitcliq venceu esta semana o prémio Empreendedor XXI com o projeto “Lota digital”, tendo sido considerada a startup da sua categoria com maior potencial a nível ibérico.

O “Lota digital” é uma plataforma que liga os barcos de pesca aderentes a todos os potenciais compradores, permitindo a realização da primiera venda de pescado através da plataforma digital, com rastreabilidade blockchain desde o mar até ao prato do consumidor. O projeto já está em funcionamento em Portugal, em parceria com a DocaPesca, no porto de Peniche.

“Através da Lota Digital, a Bitcliq consegue eliminar a intermediação excessiva do processo de compra-venda do peixe, permitindo aos pescadores a venda direta, ainda em alto-mar”, explica a empresa em comunicado.

“O prémio representa um importante reconhecimento sobre o impacto que a implementação da nossa visão terá no futuro de setores tão tradicionais como a agricultura e as pescas e uma importante validação do modelo de negócio digital que pretendemos alargar a Espanha, um mercado importante na nossa estratégia de expansão internacional”, explica Pedro Manuel, CEO da Bitcliq.

Desenvolvida através da subsidiária SeaCliq para implementação de um e-marketplace de peixe fresco, a BitCliq venceu o prémio que destaca as startups com maior potencial a nível ibérico no segmento agrotech (agricultura e pescas). Este ano o prémio contou com 961 candidaturas entre Portugal e Espanha e premiou a melhor empresa de cada sector (Agro Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Health Tech, Impact Tech e Turismo Tech).

Fundada nas Caldas da Rainha em 2013, a Bitcliq é uma empresa de software que desenvolve soluções e sistemas de informação inteligentes e integra o portefólio da Indico Capital Partners e da LC Ventures.