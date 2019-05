Galp Energia recupera 1% e puxa pela bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa abriu em alta e está a acompanhar a tendência positiva observada na generalidade das praças europeias. Apesar da evolução das tensões comerciais entre EUA e China registadas esta semana, que precipitaram as ações asiáticas para mínimos de quatro meses esta sexta-feira, as bolsas europeias estão a recuperar.

Enquanto o Stoxx 600 avança 0,5%, o português PSI-20 valoriza 0,51%, para 5.083,48 pontos. O índice nacional recupera à boleia da correção do preço das ações da Galp Energia, que soma 1%, depois da queda de quase 3% registada na sessão anterior devido ao recuo expressivo do preço do Brent.

A matéria-prima também recupera nos mercados internacionais, com o barril a negociar em Londres a 68,37 dólares, uma valorização de 0,90%, depois das perdas de 5% registadas esta quinta-feira.

Cotações do petróleo à parte, são várias as empresas que estão igualmente a contribuir para o desempenho positivo da bolsa nacional. O banco BCP avança 0,76%, para 25,25 cêntimos, enquanto a EDP soma 0,77%, para 3,288 euros.

Em sentido inverso, os CTT estão a penalizar a praça portuguesa com uma queda de 3,05% do preço das ações da empresa de correios. A desvalorização elimina os ganhos de quase 3% registados na quarta-feira, dia em que João Bento assumiu a presidência executiva, depois da demissão apresentada por Francisco de Lacerda há poucas semanas.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h18)