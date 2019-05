Hoje nas notícias: Montepio, ADSE e SIRESP

Num dia dominado pelas últimas sondagens antes das eleições, a imprensa nacional destaca também que a liderança do Montepio pode voltar a mudar e que a ADSE admite vir a receber menos 12,6 milhões de euros dos hospitais privados. Saiba o que está a marcar a atualidade portuguesa.

Liderança do Montepio pode voltar a mudar

A administração do Banco Montepio pode voltar a mudar. Dulce Mota, a presidente executiva do banco poderá ser afastada para que Carlos Tavares, presidente da administração sem poderes executivos, os volte a ter. A ideia seria Tavares ficar na gestão do Banco de Empresas Montepio (BEM), uma instituição desenhada pelo próprio. Se Tavares continuar como chairman do Banco Montepio não pode ser presidente executivo do BEM, por isso, estarão a ser testados nomes para chairman do Montepio que assumiria a mesma função no BEM, segundo apurou o Expresso.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).

ADSE admite vir a receber menos 12,6 milhões dos privados

A ADSE poderá reduzir em cerca de 12,6 milhões de euros a dívida de 38 milhões de euros que reclama aos hospitais privados. Em causa estão aquilo que o subsistema de saúde da Função Pública considera terem sido valores faturados a mais em 2015 e 2016. No Relatório de Atividades de 2018, a ADSE indica que vai constituir uma provisão para fazer face a riscos relacionados com o processo de regularização de faturas desses anos, o que, na prática, significa que a ADSE assume que, nas negociações com os privados, poderá ter de rever em baixa o valor da dívida, para 25,4 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Governo longe de um acordo no SIRESP

Há meses que o Governo negoceia com a Altice e a Motorola a aquisição do controlo da SIRESP SA, a empresa responsável pela rede de comunicações de emergência do Estado português. Mas apesar de o primeiro-ministro ter dito há mais de uma semana que o acordo estava “por horas”, as conversações parecem não ter forma de avançar, quanto mais de chegar ao fim. A Altice já terá enviado para o Ministério das Finanças uma proposta de pré-acordo, mas o Governo ainda não terá respondido. A compra das posições da Altice e da Motorola poderá custar cerca de dez milhões de euros.

Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Bruxelas obriga a mudar impostos do jogo online

O Governo já enviou à Comissão Europeia uma proposta para alterar a fiscalidade do jogo online, em resposta às “questões” que tinham sido levantadas anteriormente por Bruxelas. Em causa estará o facto de, no atual regime de tributação do jogo online existirem taxas progressivas em função da faturação, o que pode configurar uma ajuda de Estado e violar as regras europeias.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

“Berardo foi financiado pela estratégia de domínio do BCP de Sócrates”

Patrick Monteiro de Barros diz, em entrevista ao Jornal Económico, que Joe Berardo foi financiado para comprar ações do BCP e fazer parte do “núcleo que iria dominar o banco na linha imposta por Sócrates”. O ex-acionista do Grupo Espírito Santo defende que o BES deveria ter sido nacionalizado temporariamente, numa solução semelhante à que os ingleses encontraram para o Lloyds Bank e refere-se à resolução do BES, que deu origem ao Novo Banco, como um erro que nunca deveria ter acontecido. Na sua opinião, o facto de o Banco de Portugal não ter aceitado uma garantia de Angola foi um “erro terrível” para o futuro do BES. O empresário também acusa o Governo de Passos Coelho de ter sido “totalmente incompetente” e de só “obedecer às ordens da DGCom europeia”.

Leia a entrevista completa no Jornal Económico (acesso pago).