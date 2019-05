Cruzeiro Seixas homenageado no Instituto Miguel Galvão Teles

O Instituto Miguel Galvão Teles vai homenagear o artista e mestre Cruzeiro Seixas, em parceria com a galeria Rasto e a Artview, esta terça-feira. A abrir o evento vai estar Graça Fonseca, ex-secretária da Modernização Administrativa e atualmente ministra da Cultura. A abertura conta ainda com uma apresentação da obra do artista pelo advogado Rui Patrício, coordenador do Instituto Miguel Galvão Teles.

Para o sócio da Morais Leitão a homenagem revela “um triplo objetivo”: por um lado, “revelar a sua abertura à sociedade e às várias áreas do saber”, por outro lado “contribuir para realçar a importância da cultura e da arte na formação dos advogados” e, por último, “contribuir para que a sociedade portuguesa dê a devida atenção e preste homenagem a um artista marcante”. Cruzeiro Seixas, afirma Rui Patrício, trata-se de “um nome cimeiro da cultura ao longo de décadas, e que continua ativo”.

O surrealista Cruzeiro Seixas, de 98 anos de idade, condecorado em 2009 com a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, é um dos mais notáveis artistas do século XX português, tendo sido contemporâneo e íntimo de nomes como Mário Cesariny e Júlio Pomar.

Rui Patrício, que é responsável pela formação da Morais Leitão, destaca o empenho da sociedade “na formação e em iniciativas culturais e cívicas”, como um “caminho que tem seguido nos últimos anos quer sob a égide do Instituto Miguel Galvão Teles, quer também da sua Comissão de Responsabilidade Social”.

O evento decorrerá pelas 18h30 desta terça-feira, no auditório João Morais Leitão, na rua Castilho, em Lisboa. Pode fazer pré-inscrição em eventos@mlgts.pt.