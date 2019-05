Apesar de o escudo já ter deixado de circular há cerca de vinte anos, os portugueses ainda mantêm debaixo do colchão perto de 100 milhões de euros em escudos. Os dados constam do relatório da Emissão Monetária relativo a 2018 divulgado pelo Banco de Portugal nesta segunda-feira.

De acordo com a entidade liderada por Carlos Costa, os portugueses trocaram no ano passado 48.902 notas de escudo, no valor global de 768 mil euros. Apesar disso, em posse do público ainda estão 11,5 milhões de notas de escudo passíveis de serem trocadas.

Esse número de notas tem associado um valor global equivalente a 96,3 milhões de euros. Segundo revela o Banco de Portugal, mais de um terço desse valor dizia respeito a notas de cinco mil escudos.

Os escudos que os portugueses têm em mãos podem ser trocados por euros junto do Banco de Portugal. No entanto, essa troca tem um prazo limite. Apenas será possível efetuá-la até ao dia 28 de fevereiro de 2022.

Banco de Portugal produz 211 milhões de notas

Estes números são conhecidos numa altura em que se preparam para começar a circular as últimas notas da nova geração dos euros. Depois da de 5, 10, 20 e 50 euros, chega a vez das novas notas de 100 e 200 euros, sendo esta última a denominação de maior valor após o fim da de 500 euros.

Estas novas notas não serão produzidas em Portugal. Na Valora, no Carregado, são produzidas notas de 5 e 20 euros, tendo o total produzido no ano passado encolhido face a 2017. O Banco de Portugal produziu 211 milhões de notas, uma quebra face aos 219 milhões que tinham sido produzidos no ano anterior.

Relativamente à distribuição por valores faciais, 139 milhões foram de notas de 20 euros. Os restantes 72 milhões foram em notas de 5 euros.