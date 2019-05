O Fisco foi condenado a devolver a um contribuinte parte do Imposto sobre Veículos (ISV) que foi cobrado na importação de um carro usado com motor a gasóleo, mas a Autoridade Tributária (AT) vai recorrer da decisão do tribunal. A ordem para que o Fisco recorra da decisão veio diretamente do Governo.

O Governo defende que, na compra de carros usados e em princípio mais antigos, a componente ambiental do imposto automóvel não deve ter um desconto, adianta o Observador (acesso livre). Tendo em conta esta posição, “discorda profundamente” do veredicto do tribunal. Em causa neste caso estava a forma como a AT calculou o valor do imposto, que não tem em conta a idade dos automóveis.

O Executivo quer “esgotar todos os meios” para impugnar ou recorrer da decisão, mas ainda não estará decidido qual destas vias vai seguir, segundo uma fonte oficial do Ministério das Finanças citada pela publicação. Na base da refutação não estará a perda de receita fiscal, mas sim a taxação dos automóveis em função do impacto ambiental. Para as Finanças, a posição do tribunal “pode induzir a procura por carros potencialmente mais poluentes”, devido às vantagens fiscais.

No caso, de 2018, que deu origem ao processo, um contribuinte pagou 5.500 euros de ISV à AT pela importação, a partir da Alemanha, de um carro a diesel com matrícula de 2017. O contribuinte recorreu à Justiça, argumentando que a componente ambiental do ISV também deveria ter em conta a idade do automóvel. O Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) deu razão ao queixoso.