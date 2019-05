A nação angolana está em transformação: com o novo ciclo político surge também um novo ciclo de investimento em Angola. Numa conferência em Lisboa, o ECO junta num mesmo painel nomes como o de Manuel Mota (CEO da Mota-Engil África), José Carlos Burity (administrador do Banco Atlântico Europa), Rui Henriques (partner da EY), Paulo Trindade Costa (partner da Vieira de Almeida & Associados) e Rui Amendoeira (advogado e delegado da AIA).

Da estratégia no investimento à visão da proposta de valor, passando pelo programa de privatizações e pelo novo regime jurídico do investimento privado, acompanhe em direto as principais ideias partilhadas no debate.