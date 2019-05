Morningstar compra DBRS. Vai pagar 669 milhões

A Morningstar comprou a agência de rating canadiana DBRS por 669 milhões de dólares, um negócio que garante à gigante dos serviços financeiros uma “fatia” de 2% do mercado das notações financeiras, dominado em 96% por três empresas norte-americanas.

A incorporação da DBRS no atual negócio de avaliação de risco da Morningstar vai permitir à empresa uma expansão do portefólio ativos aos quais dá cobertura, tendo em conta que a agência canadiana conquistou uma “forte presença de mercado” nas últimas décadas, não só no Canadá como também nos EUA e na Europa.

O nome DBRS é bem conhecido por muitos portugueses. Durante vários anos, após a grande crise financeira, foi a única agência a não colocar a dívida pública portuguesa na categoria de “investimentos especulativos” — vulgo “lixo” —, o que permitiu ao país continuar a aceder aos mercados financeiros institucionais de dívida e ao programa quantitative easing do BCE, fator de grande relevo na recuperação financeira de Portugal.

A decisão da Morningstar surge numa altura em que o mercado secundário de dívida está num ponto de viragem, premiando as obrigações soberanas com maturidades mais curtas, como a dois e a três anos, o que pode indiciar que os investidores antecipam uma recessão global no curto prazo. Por norma, as obrigações com maturidades mais longas, a 5 e a 10 anos, têm yields mais elevadas, premiando os investidores por aplicarem o capital por um tempo mais elevado.