Casa Founders Founders de Lisboa abre em julho

Começou a contagem decrescente para a abertura da Founders Founders em Lisboa. A incubadora fundada por fundadores, inaugurada no Porto há pouco mais de três anos, anunciou a abertura da primeira localização em Lisboa por altura do seu terceiro aniversário. Agora, os fundadores deram mais detalhes sobre o projeto: a nova casa será na Rua de São Nicolau, em plena baixa lisboeta, e estará aberta já em julho.

Com 1.000 metros quadrados, o espaço vai ser uma nova localização mas sob o mesmo conceito, que conduziu à cultura Founders: uma casa fundada por fundadores e pensada para responder às necessidades dos mesmos.

A casa Founders Founders do número 73 da Rua de São Nicolau, em Lisboa, tem vista para o arco da Rua Augusta e fica a cerca de 100 metros da estação de Metro e cerca de 150 metros da Praça do Comércio. A incubadora ainda conta com espaços livres, pelo que as startups interessadas deverão contactar os fundadores para conseguirem um lugar.