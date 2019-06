“Porque dormimos?”, de Matthew Walker

Quantas são as vezes que negligenciamos uma boa noite de sono? Demasiadas? A longo prazo, vamos sentir efeitos drásticos na nossa saúde. Neste livro, Matthew Walker, especialista mundial em sono, conta quais as consequências físicas e psicológicas de não dormir bem, com base nas últimas descobertas científicas.

O sono é imprescindível na nossa vida mas é, frequentemente, um aspeto negligenciado e incompreendido entre o ritmo alucinante a que operamos e nos mexemos hoje em dia e os deadlines constantes. Seja por uma hora a mais nas redes sociais antes de dormir, seja a responder emails, muitas vezes não deixamos o cansaço vencer-nos e adiamos horas preciosas de sono durante noites a fio. O que vai refletir-se no nosso dia-a-dia e no futuro.

Dormir faz bem… mas a quê?

Neste livro, Matthew Walker ajuda a aprofundar o nosso conhecimento dos verdadeiros benefícios que o sono traz e como a sua falta impacta no nosso bem-estar a curto e longo prazo. “Este livro vai revelar uma verdade bastante diferente: o sono é infinitamente mais complexo, profundamente mais interessante e assustadoramente mais relevante para a nossa saúde. Dormimos por uma enorme litania de funções, uma constelação abundante de benefícios noturnos que servem o nosso corpo e o nosso cérebro. Aparentemente, não existe nenhum órgão no corpo nem nenhum processo cerebral que não seja otimizado e melhorado pelo sono”, pode ler-se nas primeiras páginas.

Por que razão dormimos ou por que razão a saúde é tão afetada quando não dormimos são aspetos que estão a ser apenas compreendidos agora.

Ao apresentar novas descobertas científicas com base nas últimas investigações, o autor mostra que o sono está na base do que “somos, física e psicologicamente”, e estabelece, por exemplo, uma ligação entre a privação de sono e doenças como a depressão, doenças cardíacas, diabetes, cancro ou o Alzheimer.

Entre melhorar a nossa capacidade para memorizar e tomar decisões lógicas, regular o nosso apetite e abrandar os efeitos do envelhecimento e aumentar a longevidade, o sono é o motor que nos revitaliza e uma das chaves para o nosso bom funcionamento.

Muito aclamado lá fora, o livro por cá tem tido um bom feedback, que vai chegando aos poucos. É pelo menos é isso que o editor Luís Corte Real, da Desassossego, explica à Pessoas. “Mas para já deparamo-nos com a surpresa, de alguns leitores, com a complexidade do sono”, conta. A seu ver, este é um livro que “procura responder a algumas perguntas que o ser humano faz há muito tempo e que só agora, com a ciência mais moderna, começamos a conseguir responder”. Com essas perguntas respondidas no livro, já “não há desculpa para negligenciar o sono por ignorância. Apenas por opção, mas sabendo bem qual o preço a pagar”, aponta.

Sobre os desafios do processo de edição do livro, Luís Corte Real explica que foi pacífico e não lhes tirou o sono, dado o sucesso internacional e o facto de o autor ser uma referência nesta área.

Faltam livros para despertar?

Recentemente, em entrevista ao Expresso, o autor Gonçalo M. Tavares dizia que as pessoas não devem ler livros quando estão cansadas porque “a função da arte e da literatura não é descansar. É acordar, perturbar, refletir. Não deveríamos ver arte ou ler livros quando estamos cansados. A literatura e a arte exigem muito de nós”. Será que a literatura que “acorda” ainda tem lugar num mundo de pessoas que dormem mal?

“Tendo como base essa frase concebida, parece-me, devo dizer que a literatura é um mundo imenso. Nenhum autor ou leitor experimentado o descobre ou visita na totalidade”. Na literatura há lugar para livros que exigem muito de nós; são assim alguns dos meus favoritos. Mas também para livros que pegam nas nossas mãos e nos levam sem esforço; também são assim outros tantos favoritos. Não estou preocupado com o risco da literatura exigente desaparecer. Só quem anda distraído o pode temer.

E “Porque Dormimos” entrará nesta categoria? “Não”, responde o editor. “Este é dos tais que acorda, perturba e faz refletir”, mas se os leitores estiverem cansados quando o forem ler vão adormecer, adverte. “É a chamada win-win situation”.

Sobre o autor:

Matthew Walker é professor de Neurociência e Psicologia na Universidade de Berkley e diretor do laboratório de sono e neuroimagiologia na mesma universidade. Foi também professor de psiquiatria na Universidade de Harvard. Publicou vários estudos científicos e participou em programas como o 60 Minutes, Nova, BBC News e Science Friday.

Editora: Desassossego

Páginas: 416

Outras sugestões:

Mulheres à Obra – Movimento Mulheres Empreendedoras, de Camila Rodrigues e Carla Lopes

“O Movimento Mulheres à Obra” é um grupo de Facebook que nasceu de forma espontânea e não estruturada das inquietações profissionais de mulheres de verdade. Aqui é possível encontrar histórias de mulheres de sucesso nas mais variadas áreas, muitas lições e sobretudo motivação para qualquer empreendedora a começar o seu percurso.

Este é um livro que quer fazer descolar a vida profissional das mulheres portuguesas, ao ajudá-las a alcançarem o sucesso profissional e a realização pessoal, pelos testemunhos reais e inspiradores das protagonistas do Movimento Mulheres à Obra.

O que faz um Líder?, de Daniel Goleman

Será que o QI e a capacidade técnica ainda são meio caminho andado para a liderança forte? Afinal, o que faz de um líder um líder? A inteligência emocional é a chave que veio revolucionar a definição dos líderes de excelência, e a ferramenta que os gestores de topo precisam de ter para liderarem bem e deixarem marca na sua organização. O processo pode ser longo e pouco fácil, mas exige sobretudo envolvimento. Neste livro, Daniel Goleman diz-nos que o líder do futuro é aquele que dá importância à inteligência emocional e a estabelece como prioridade.

Sabrina, de Nick Drnaso

O que aconteceu a Sabrina? A resposta a esta pergunta está escondida numa cassete de vídeo, que é enviada às redações de vários órgãos de comunicação social e que, rapidamente, se torna viral. Entre aclamações internacionais, esta é a primeira novela gráfica a ser selecionada para o Man Booker Prize.Entre o desafio das fake news e ansiedades dos tempos modernos, este é um livro que quer mexer com os leitores e com o nosso estilo de vida.